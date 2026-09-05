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Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России
Почетное звание певцу присвоил президент Владимир Путин. Указ подписан 3 сентября. Как следует из документа, звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.

Почетное звание певцу присвоил президент Владимир Путин. Указ подписан 3 сентября.

Как следует из документа, звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Фото — кадр из программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» с платформы «Смотрим».