Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России
Почетное звание певцу присвоил президент Владимир Путин. Указ подписан 3 сентября. Как следует из документа, звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.
Почетное звание певцу присвоил президент Владимир Путин. Указ подписан 3 сентября.
Как следует из документа, звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Фото — кадр из программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» с платформы «Смотрим».