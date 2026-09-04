Жителей Советского и Железнодорожного районов Рязани предупредили о временных отключениях света

В электросетях сообщили, что 4 сентября специалисты будут проводить плановые ремонтные работы на сетях с 20:00 до 06:00. Для того, чтобы жители не оставались без электричества специалисты с 17:00 до 20:00 будут переключать потребителей на резервные линии. Отмечается, что отключения будут носить временный характер и не превысят 10-20 минут.

Жителей Советского и Железнодорожного районов Рязани предупредили о временных отключениях света. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

В электросетях сообщили, что 4 сентября специалисты будут проводить плановые ремонтные работы на сетях с 20:00 до 06:00. Для того, чтобы жители не оставались без электричества специалисты с 17:00 до 20:00 будут переключать потребителей на резервные линии.

Отмечается, что отключения будут носить временный характер и не превысят 10-20 минут.