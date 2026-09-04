Женщина украла товары на 130 тысяч и разбила окно дома друга в Рязанской области

В Шиловском районе вынесли приговор женщине, которая, устроившись на должность менеджера по выдаче товаров, похитила продукцию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. За два месяца работы ей удалось незаконно обогатиться, присвоив спортивный инвентарь и ювелирные украшения на сумму более 130 тысяч рублей. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая разбила окна в доме знакомого и украла деньги с карты подруги через «Сбербанк Онлайн». Суд признал ее виновной по нескольким статьям УК РФ и назначил наказание — 4 года 6 месяцев колонии общего режима.

В Шиловском районе вынесли приговор женщине, которая, устроившись на должность менеджера по выдаче товаров, похитила продукцию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За два месяца работы ей удалось незаконно обогатиться, присвоив спортивный инвентарь и ювелирные украшения на сумму более 130 тысяч рублей.

Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая разбила окна в доме знакомого и украла деньги с карты подруги через «Сбербанк Онлайн». Суд признал ее виновной по нескольким статьям УК РФ и назначил наказание — 4 года 6 месяцев колонии общего режима.