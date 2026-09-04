За месяц в Рязани родились 450 детей

В Рязанском областном перинатальном центре в августе родились 450 малышей: 237 мальчиков и 213 девочек. Трое мам стали родителями двойняшек. Вес новорождённых варьировался от 475 граммов до 4800 граммов. С начала года в центре появились на свет 3528 детей — 1805 мальчиков и 1723 девочки.