Ямочный ремонт на двух улицах Рязани провели после проверки

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку исполнения законодательства в области содержания автомобильных дорог. В результате установлено, что дорожное покрытие на улице Гражданской и 1-м Совхозном проезде имеет выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы. А это, как отмечается, создавало угрозу безопасности участников дорожного движения. Прокуратура внесла представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани с требованием об устранении выявленных нарушений. В настоящее время требования прокуратуры исполнены, и на указанных участках дороги проведены ремонтные работы.

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку исполнения законодательства в области содержания автомобильных дорог. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В результате установлено, что дорожное покрытие на улице Гражданской и 1-м Совхозном проезде имеет выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы. А это, как отмечается, создавало угрозу безопасности участников дорожного движения.

Прокуратура внесла представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани с требованием об устранении выявленных нарушений. В настоящее время требования прокуратуры исполнены, и на указанных участках дороги проведены ремонтные работы.