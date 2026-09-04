ВС РФ освободили Никаноровку и Грузское в ДНР

Вооруженные силы России за неделю освободили 15 населенных пунктов, в том числе Никаноровку и Грузское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
За этот период российские войска нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам на Украине. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортная инфраструктура, использовавшаяся в интересах ВСУ.
Кроме того, российские военные вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые использовались для приема военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Также были поражены восемь сухогрузов и контейнеровоз, действовавшие в интересах украинских военных.
Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВМС Украины.