ВС РФ нанесли удары по логистическим и портовым объектам на Украине

В Киевской области поражён логистический центр в Броварах — там хранили и распределяли товары двойного назначения и военное имущество. В Николаевской области выведен из строя логистический центр в Николаеве, который задействовали для поставок военно‑технического имущества украинским силам. В Одесской области удары нанесены по нескольким объектам: в Дачном поражены места сосредоточения большегрузной техники, которую использовали для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ; в порту «Черноморск» уничтожен сухогруз с военно‑техническим имуществом, поставленным Украине западными странами. Кроме того, в акватории Чёрного моря восточнее Одессы поражены сухогруз и танкер. На судах находились комплектующие для производства беспилотников, боеприпасы и горючее для ВСУ.

ВС РФ нанесли удары по логистическим и портовым объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.

В Киевской области поражён логистический центр в Броварах — там хранили и распределяли товары двойного назначения и военное имущество. В Николаевской области выведен из строя логистический центр в Николаеве, который задействовали для поставок военно‑технического имущества украинским силам.

В Одесской области удары нанесены по нескольким объектам: в Дачном поражены места сосредоточения большегрузной техники, которую использовали для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ; в порту «Черноморск» уничтожен сухогруз с военно‑техническим имуществом, поставленным Украине западными странами.

Кроме того, в акватории Чёрного моря восточнее Одессы поражены сухогруз и танкер. На судах находились комплектующие для производства беспилотников, боеприпасы и горючее для ВСУ.