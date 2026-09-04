Возле вокзала «Рязань-1» восстановили колодцы

Специалисты завершили работы по асфальтировке по на улице Вокзальной. На участке напротив вокзала Рязань-1 восстановили колодцы. «Вскрыли покрытие, привели в порядок горловины камер, заменили элементы люков. Затем подготовили основание, уложили асфальтобетон вокруг камер и на проезжей части», — отметили в посте.