Возле вокзала «Рязань-1» восстановили колодцы
Специалисты завершили работы по асфальтировке по на улице Вокзальной. На участке напротив вокзала Рязань-1 восстановили колодцы. «Вскрыли покрытие, привели в порядок горловины камер, заменили элементы люков. Затем подготовили основание, уложили асфальтобетон вокруг камер и на проезжей части», — отметили в посте.
Возле вокзала «Рязань-1» восстановили колодцы. Об этом сообщает «Водоканал».
Специалисты завершили работы по асфальтировке по на улице Вокзальной. На участке напротив вокзала Рязань-1 восстановили колодцы.
«Вскрыли покрытие, привели в порядок горловины камер, заменили элементы люков. Затем подготовили основание, уложили асфальтобетон вокруг камер и на проезжей части», — отметили в посте.