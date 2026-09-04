Власти ответили на вопрос о разборе подъездов дома в Рязани, пострадавшего от налета БПЛА

Жители дома на улице Новоселов в Рязани обратились к городской администрации с просьбой прояснить ситуацию вокруг разбора девятого и десятого подъездов, поврежденных в результате массовой атаки беспилотников 15 мая. Комментарий мэрии опубликован в соцсетях. В ведомстве пояснили, что демонтаж конструкций требует тщательной проработки и точных расчетов со стороны экспертов в области строительства, поэтому в настоящее время ожидается их итоговое решение. Перед началом любых работ всех жильцов дома проинформируют. В администрации подчеркнули, что на данный момент обеспечена безопасность проживающих, а опасная зона ограждена.

Жители дома на улице Новоселов в Рязани обратились к городской администрации с просьбой прояснить ситуацию вокруг разбора девятого и десятого подъездов, поврежденных в результате массовой атаки беспилотников 15 мая. Комментарий мэрии опубликован в соцсетях.

В ведомстве пояснили, что демонтаж конструкций требует тщательной проработки и точных расчетов со стороны экспертов в области строительства, поэтому в настоящее время ожидается их итоговое решение.

Перед началом любых работ всех жильцов дома проинформируют. В администрации подчеркнули, что на данный момент обеспечена безопасность проживающих, а опасная зона ограждена. Для того чтобы в соседних подъездах не возникло проблем с теплом предстоящей зимой, системы отопления закольцевали. Жителям рекомендовано пользоваться безопасными маршрутами, поскольку движение по закрытому участку временно запрещено. Карту с опасным участком приложили к комментарию.

Напомним, 15 мая Рязань подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой погибли люди и были нанесены повреждения жилым домам. Подробнее — в сюжете РЗН.инфо.

Ниже на карте, которую опубликовала администрация Рязани, опасный участок отмечен красным цветом.