В выходные в Рязанской области усилят проверки на дорогах

В пятницу и предстоящие выходные, с 4 по 6 сентября, в Рязанской области пройдут масштабные рейды, во время которых водителей проверят на соблюдение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. Во время рейдов будут пресекать наиболее опасные правонарушения, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям, подчеркнули в ведомстве. Среди них: управление авто в состоянии опьянения; вождение без «прав» (включая несовершеннолетних за рулем); выезд на встречную полосу, превышение максимально допустимой скорости; перевозка детей без удерживающих устройств.

В пятницу и предстоящие выходные, с 4 по 6 сентября, в Рязанской области пройдут масштабные рейды, во время которых водителей проверят на соблюдение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Во время рейдов будут пресекать наиболее опасные правонарушения, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям, подчеркнули в ведомстве. Среди них: