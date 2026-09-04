В Рязанской области за сутки поймали трех пьяных водителей

Всего за сутки в регионе зафиксировали 314 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Полицейские остановили 2 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также в ходе рейдов выявлено 26 нарушений, которые совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлено 60 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.

В Рязанской области за сутки поймали трех пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 314 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Полицейские остановили 2 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Также в ходе рейдов выявлено 26 нарушений, которые совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлено 60 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.