В Рязанской области прошли учения спасателей

С 3 по 6 сентября в загородном учебном лагере Рязанской области прошли учебно‑тренировочные полевые сборы «Там, где нужна помощь». В них приняли участие более 200 добровольцев, волонтёров и добровольных пожарных. Участники отработали навыки тушения пожаров, ликвидации последствий ДТП, спасения людей на воде, оказания первой и психологической помощи, проведения водолазных работ и другие. На открытии сборов показали ликвидацию последствий ДТП, тушение пожара, спасение пострадавших на воде и извлечение техники из русла реки. Наставниками выступили сотрудники МЧС, спасатели и представители аварийно‑спасательного центра «САЛЮС». По итогам сборов центр «САЛЮС» решил создать в Рязани добровольную пожарную команду. «Добровольные пожарные и спасатели вносят большой вклад в обеспечение безопасности Рязанской области», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Умяров.

В Рязанской области прошли учения. Об этом сообщает региональное МЧС.

С 3 по 6 сентября в загородном учебном лагере Рязанской области прошли учебно‑тренировочные полевые сборы «Там, где нужна помощь». В них приняли участие более 200 добровольцев, волонтёров и добровольных пожарных.

Участники отработали навыки тушения пожаров, ликвидации последствий ДТП, спасения людей на воде, оказания первой и психологической помощи, проведения водолазных работ и другие. На открытии сборов показали ликвидацию последствий ДТП, тушение пожара, спасение пострадавших на воде и извлечение техники из русла реки.

Наставниками выступили сотрудники МЧС, спасатели и представители аварийно‑спасательного центра «САЛЮС».

По итогам сборов центр «САЛЮС» решил создать в Рязани добровольную пожарную команду.

«Добровольные пожарные и спасатели вносят большой вклад в обеспечение безопасности Рязанской области», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Умяров.