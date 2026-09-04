В Рязанской области мужчина спас детеныша косули

Житель Сараевского округа Юрий Пластиков спас новорождённую косулю: в мае он нашёл едва живого детёныша (возрастом 2-3 дня) у села Напольное и выкормил козьим молоком. Косулю назвали Майей — сейчас она выросла, привязалась к хозяину и живёт вместе с ним: днём на улице, ночью — в доме. Юрий не выпускает её в лес, опасаясь, что она не выживет в дикой природе.

В Рязанской области мужчина спас детеныша косули. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Житель Сараевского округа Юрий Пластиков спас новорождённую косулю: в мае он нашёл едва живого детёныша (возрастом 2-3 дня) у села Напольное и выкормил козьим молоком.

Косулю назвали Майей — сейчас она выросла, привязалась к хозяину и живёт вместе с ним: днём на улице, ночью — в доме.

Юрий не выпускает её в лес, опасаясь, что она не выживет в дикой природе.