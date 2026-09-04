В Рязанской области 5 сентября похолодает до +9°С
В области будет облачно с прояснениями. Днем пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет южный, юго-западный, до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 9…14°С, днем — 18…23°С.
В Рязанской области 5 сентября похолодает до +9°С. Об этом сообщили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно с прояснениями. Днем пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза.
Ветер будет южный, юго-западный, до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9…14°С, днем — 18…23°С.