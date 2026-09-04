Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
21°
Вск, 06
16°
Пнд, 07
15°
ЦБ USD 86.59 -0.3 05/09
ЦБ EUR 100.57 -0.03 05/09
Нал. USD 87.38 / 86.30 04/09 18:15
Нал. EUR 101.51 / 102.19 04/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
Вчера 12:54
722
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 2026 13:32
2 209
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
2 сентября 16:20
2 215
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани займутся восстановлением исторической улицы Щедрина
В Рязани планируют привести в порядок улицу Щедрина. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. В следующем году власти планируют привести в порядок дом № 31. Здание является объектом культурного наследия, поэтому при ремонте необходимо соблюдать дополнительные требования. В доме требуется отремонтировать крышу, фасад и коммуникации. Кроме того, на улице есть сухие деревья, заброшенные участки и еще два разрушающихся деревянных дома. Власти намерены постепенно решить эти проблемы, работая с собственниками домов и земельных участков.

В Рязани планируют привести в порядок улицу Щедрина. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

На месте уже восстанавливают исторический облик улицы. Инвестор построил новые дома на месте четырех давно утраченных зданий. Их внешний вид восстановили по старым фотографиям, сохранив деревянные фасады и резные наличники.

В следующем году власти планируют привести в порядок дом № 31. Здание является объектом культурного наследия, поэтому при ремонте необходимо соблюдать дополнительные требования. В доме требуется отремонтировать крышу, фасад и коммуникации.

Кроме того, на улице есть сухие деревья, заброшенные участки и еще два разрушающихся деревянных дома. Власти намерены постепенно решить эти проблемы, работая с собственниками домов и земельных участков.

Во время осеннего месячника озеленения вдоль улицы также планируют высадить новые деревья.

Фото: соцсети Павла Малкова.