В Рязани займутся восстановлением исторической улицы Щедрина

В Рязани планируют привести в порядок улицу Щедрина. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. В следующем году власти планируют привести в порядок дом № 31. Здание является объектом культурного наследия, поэтому при ремонте необходимо соблюдать дополнительные требования. В доме требуется отремонтировать крышу, фасад и коммуникации. Кроме того, на улице есть сухие деревья, заброшенные участки и еще два разрушающихся деревянных дома. Власти намерены постепенно решить эти проблемы, работая с собственниками домов и земельных участков.

В Рязани планируют привести в порядок улицу Щедрина. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

На месте уже восстанавливают исторический облик улицы. Инвестор построил новые дома на месте четырех давно утраченных зданий. Их внешний вид восстановили по старым фотографиям, сохранив деревянные фасады и резные наличники.

В следующем году власти планируют привести в порядок дом № 31. Здание является объектом культурного наследия, поэтому при ремонте необходимо соблюдать дополнительные требования. В доме требуется отремонтировать крышу, фасад и коммуникации.

Кроме того, на улице есть сухие деревья, заброшенные участки и еще два разрушающихся деревянных дома. Власти намерены постепенно решить эти проблемы, работая с собственниками домов и земельных участков.

Во время осеннего месячника озеленения вдоль улицы также планируют высадить новые деревья.

Фото: соцсети Павла Малкова.