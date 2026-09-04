В Рязани восстановили электроснабжение на 17 улицах

В Рязани в 15:30 полностью восстановили электроснабжение на 17 улицах. Об этом сообщает РГРЭС. Свет вернули на улицах Юбилейной, Московском шоссе, Великанова, Народном бульваре, Крупской, Ветеринарной и Коломенской. Также электричество появилось в 1-м, 2-м, 4-м, 5-м и 6-м Коломенских проездах, Сельскохозяйственном переулке и 1-м, 2-м и 3-м Тракторных проездах.