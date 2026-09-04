В Рязани стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ

В Рязани 4 сентября стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена. Сдать экзамены с 4 по 25 сентября смогут выпускники, которые не набрали минимальный балл по обязательным предметам — русскому языку и математике. Также в дополнительный период экзамены смогут пройти школьники, пропустившие их по уважительным причинам.

В Рязани 4 сентября стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в управлении образования и молодежной политики администрации города.

Сдать экзамены с 4 по 25 сентября смогут выпускники, которые не набрали минимальный балл по обязательным предметам — русскому языку и математике. Также в дополнительный период экзамены смогут пройти школьники, пропустившие их по уважительным причинам.

4 сентября выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку.

8 сентября пройдет экзамен по математике базового уровня. Для тех, кому потребуется резервный день, его назначили на 25 сентября — в этот день можно будет сдать оба обязательных предмета.