В Рязани сбили 60-летнюю женщину
Авария случилась примерно в 06:05 3 сентября возле дома № 25 на улице Станкозаводской. По предварительной информации полицейских, 74-летний местный житель, управляя автомобилем «Датсун», сбил 60-летнюю рязанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина доставлена в медицинское учреждение. В полиции подчеркнули, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани сбили 60-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Авария случилась примерно в 06:05 3 сентября возле дома № 25 на улице Станкозаводской.
По предварительной информации полицейских, 74-летний местный житель, управляя автомобилем «Датсун», сбил 60-летнюю рязанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина доставлена в медицинское учреждение.
В полиции подчеркнули, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.