В Рязани сбили 60-летнюю женщину

Авария случилась примерно в 06:05 3 сентября возле дома № 25 на улице Станкозаводской. По предварительной информации полицейских, 74-летний местный житель, управляя автомобилем «Датсун», сбил 60-летнюю рязанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина доставлена в медицинское учреждение. В полиции подчеркнули, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.