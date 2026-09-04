В Рязани прокуратура помогла инвалиду получить деньги за покупку льготных лекарств

В Рязани суд обязал минздрав компенсировать инвалиду расходы на покупку льготного лекарства «Метотрексат» и выплатить компенсацию морального вреда. Ранее мужчина не смог получить препарат в аптеке из‑за его отсутствия и был вынужден купить его за свой счёт. Иск в защиту прав гражданина подала прокуратура Советского района — суд удовлетворил требования в полном объёме.