В Рязани произошло серьезное ДТП с мотоциклом, есть пострадавшая
Авария случилась на улице Дзержинского, рядом с музучилищем. По словам очевидцев, черный автомобиль столкнулся с мотоциклом. «По всей видимости, пострадала пассажирка мотоцикла», — уточнил читатель. Вокруг столпились люди. Подъехала машина скорой, медики оказывают помощь девушке. Сотрудников ДПС на месте пока нет. На данном участке дороги движение затруднено.
В Рязани произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом редакции РЗН.инфо сообщили читатели.
Авария случилась на улице Дзержинского, рядом с музучилищем. По словам очевидцев, черный автомобиль столкнулся с мотоциклом.
«По всей видимости, пострадала пассажирка мотоцикла», — уточнил читатель.
Вокруг столпились люди. Подъехала машина скорой, медики оказывают помощь девушке. Сотрудников ДПС на месте пока нет.
На данном участке дороги движение затруднено.