В Рязани произошло серьезное ДТП с мотоциклом, есть пострадавшая

Авария случилась на улице Дзержинского, рядом с музучилищем. По словам очевидцев, черный автомобиль столкнулся с мотоциклом. «По всей видимости, пострадала пассажирка мотоцикла», — уточнил читатель. Вокруг столпились люди. Подъехала машина скорой, медики оказывают помощь девушке. Сотрудников ДПС на месте пока нет. На данном участке дороги движение затруднено.