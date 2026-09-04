В Рязани показали фото со стройплощадки нового научно-исследовательского центра

Здание научно-исследовательского центра возводят на улице Гагарина, участок 13. Отмечается, что подрядчики завершили работы по созданию подземного этажа, где будет размещаться парковка для сотрудников и посетителей, а также технические помещения. Сейчас ведутся работы по возведению надземной части здания. Согласно паспорту объекта, строительство планируют завершить в марте 2027 года. Напомним, с первого по четвертый этаж будут сосредоточены основные рабочие зоны. Там расположатся кабинеты для сотрудников, лаборантские для проведения экспериментов и исследований, а также экспериментальные мастерские, оборудованные современной техникой.

В Рязани показали фото со стройплощадки нового научно-исследовательского центра. Кадры 3 сентября разместили в соцсетях регионального Госстройнадзора.

Здание научно-исследовательского центра возводят на улице Гагарина, участок 13.

Отмечается, что подрядчики завершили работы по созданию подземного этажа, где будет размещаться парковка для сотрудников и посетителей, а также технические помещения.

Сейчас возводят надземную часть здания.

Согласно паспорту объекта, строительство планируют завершить в марте 2027 года.

Напомним, с первого по четвертый этаж будут сосредоточены основные рабочие зоны. Там расположатся кабинеты для сотрудников, лаборантские для проведения экспериментов и исследований, а также экспериментальные мастерские, оборудованные современной техникой.

Фото: группа Госстройнадзора Рязанской области в «ВК».