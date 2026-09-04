В Рязани оштрафовали 4638 водителей за парковку на газонах

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 4638 нарушителей за размещение автомобилей на газонах, цветниках и других территориях с зелеными насаждениями. Общая сумма штрафов составила 6,12 млн рублей. В том числе к ответственности привлекли 72 юридических лица, которые заплатили 720 тыс. рублей.

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 4638 нарушителей за размещение автомобилей на газонах, цветниках и других территориях с зелеными насаждениями. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма штрафов составила 6,12 млн рублей. В том числе к ответственности привлекли 72 юридических лица, которые заплатили 720 тыс. рублей.

Штраф за размещение автомобиля на газоне, цветнике, детской или спортивной площадке составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан и от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

За повторное нарушение штраф для граждан увеличивается до 3-5 тыс. рублей, для юридических лиц — до 30-50 тыс. рублей.