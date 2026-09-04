В Рязани на две недели отключат горячую воду
В Рязани с 7 по 21 сентября включительно временно отключат горячую воду в двух домах. Об этом сообщили в МУП «РМПТС». Ограничение связано с капитальным ремонтом тепломагистрали. Горячее водоснабжение отключат по адресам: ул. Молодцова, д. 11, корп. 2; ул. Станкозаводская, д. 14.
В Рязани с 7 по 21 сентября включительно временно отключат горячую воду в двух домах. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».
Ограничение связано с капитальным ремонтом тепломагистрали.
Горячее водоснабжение отключат по адресам:
- ул. Молодцова, д. 11, корп. 2;
- ул. Станкозаводская, д. 14.