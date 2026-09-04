В России заблокировали порносайты с оскорблениями христиан

Согласно постановлению, администраторы выкладывали в свободный доступ порноролики с использованием образов церковных служителей. Отмечается, что на сайтах не было никаких ограничений, в том числе по возрасту. Кроме того, при проверке установили, что на заблокированных ресурсах информации о владельце сайта или домена нет. Как уточнили в публикации, за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы и символов грозит административная ответственность, а за оскорбление чувств верующих — уголовная.

По требованию прокуратуры Люблинский суд Москвы заблокировал порносайты, на которых размещали видеоролики с оскорблением и осквернением христианских символов. Об этом сообщил 4 сентября РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Согласно постановлению, администраторы выкладывали в свободный доступ порноролики с использованием образов церковных служителей. Отмечается, что на сайтах не было никаких ограничений, в том числе по возрасту.

Кроме того, при проверке установили, что на заблокированных ресурсах информации о владельце сайта или домена нет.

Как уточнили в публикации, за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы и символов грозит административная ответственность, а за оскорбление чувств верующих — уголовная.