В России в 2027 году создадут единый реестр грузоперевозчиков

В России в 2027 году планируют создать единый реестр автомобильных перевозчиков грузов. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Реестр станет частью национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Она должна объединить участников рынка, государственные органы и цифровые сервисы в единой системе данных. Минтранс также работает над созданием цифрового паспорта перевозки и сквозного идентификатора грузоперевозки. По словам Никитина, это позволит повысить прозрачность перевозок и сократить логистические издержки.

В России в 2027 году планируют создать единый реестр автомобильных перевозчиков грузов. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

Реестр станет частью национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Она должна объединить участников рынка, государственные органы и цифровые сервисы в единой системе данных.

Минтранс также работает над созданием цифрового паспорта перевозки и сквозного идентификатора грузоперевозки. По словам Никитина, это позволит повысить прозрачность перевозок и сократить логистические издержки.

В 2026 году уже запустили реестр экспедиторов. Бизнесу потребуется адаптироваться к единым цифровым стандартам, при этом министерство обещает обеспечить понятные правила перехода.

С 1 сентября 2026 года в сфере перевозок также начался обязательный переход на электронный документооборот.