В России предложили обсудить отмену штрафов для водителей в очередях на АЗС

В России надо обсудили возможность отмены штрафов для водителей, получаемых во время ожидания в очереди на автозаправочных станциях. Об этом пишет «Газета. ру». Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что необходимо применять разумный и гибкий подход к таким ситуациям. Он отметил, что в некоторых случаях, например, при эвакуации из-за угрозы, водители могут не нести ответственность за небольшие нарушения. Нилов уточнил, что действующее законодательство позволяет освобождать граждан от ответственности за малозначительные правонарушения. Он выразил мнение, что в текущих условиях стоит поддержать автомобилистов и обсудить этот вопрос более подробно.

В России предложили обсудить возможность отмены штрафов для водителей, получаемых во время ожидания в очереди на автозаправочных станциях. Об этом пишет «Газета. ру».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что необходимо применять разумный и гибкий подход к таким ситуациям. Он отметил, что в некоторых случаях, например, при эвакуации из-за угрозы, водители могут не нести ответственность за небольшие нарушения.

Нилов уточнил, что действующее законодательство позволяет освобождать граждан от ответственности за малозначительные правонарушения. Он выразил мнение, что в текущих условиях стоит поддержать автомобилистов и обсудить этот вопрос более подробно.

Ранее в Волгограде автомобилисты начали получать штрафы за непристегнутые ремни безопасности, ожидая заправки. По мнению председателя общественной организации «Движение автомобилистов» Армена Оганесяна, хотя штрафы выписываются справедливо с юридической точки зрения, с человеческой стороны можно было бы проявить снисхождение. Также депутат Саратовской областной думы Денис Буланов призвал к отмене штрафов для водителей, стоящих в очереди на АЗС.