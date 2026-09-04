В России к концу 2026 года могут закрыться более тысячи магазинов в ТЦ

По его словам, посещаемость ТЦ падает во всех регионах. Шакиров отметил, что люди начали экономить и заказывать товары онлайн. К концу года ожидается падение посещаемости в среднем на 10%, указал он. Собеседник НСН подчеркнул, что все чаще торговые центры сносят, возводя на их месте жилые или многофункциональные комплексы. Сейчас, как указал Шакиров, торговые центры делают акцент на спорт и развлечения, но это, по его словам, не приносит прежних доходов — арендная плата низкая, новых брендов нет. Он подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, в которых посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами.