В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% платы за услуги ЖКХ

Депутаты Госдумы предложили компенсировать учителям половину платы за услуги ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости. В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагаемые изменения предусматривают предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений в размере 50% по нескольким категориям, включая плату за коммунальные услуги, такую как электричество и водоснабжение. Также законопроект предполагает компенсацию половины платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также половину от взносов на капитальный ремонт общедомового имущества.

Депутаты Госдумы предложили компенсировать учителям половину платы за услуги ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагаемые изменения предусматривают предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений в размере 50% по нескольким категориям, включая плату за коммунальные услуги, такую как электричество и водоснабжение.

Также законопроект предполагает компенсацию половины платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также половину от взносов на капитальный ремонт общедомового имущества.