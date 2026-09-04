В Ермишинском районе оштрафовали коммунальщика за перебои с водой
В селе Власово Ермишинского района холодная вода отсутствовала дольше установленного нормативного срока. После проверки прокуратура Ермишинского района направила материалы в Госжилинспекцию Рязанской области. Инспекция рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении должностного лица МКП «ЖКХ Ермишинское». Его привлекли к ответственности за нарушение требований к предоставлению коммунальных услуг.
В селе Власово Ермишинского района холодная вода отсутствовала дольше установленного нормативного срока. После проверки прокуратура Ермишинского района направила материалы в Госжилинспекцию Рязанской области.
Инспекция рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении должностного лица МКП «ЖКХ Ермишинское». Его привлекли к ответственности за нарушение требований к предоставлению коммунальных услуг.
Дело рассмотрели по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.
По итогам должностному лицу ресурсоснабжающей организации назначили административное наказание.