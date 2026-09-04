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Умер заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий
Заслуженный журналист России, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт. Вишневецкий скончался 4 сентября около 3 часов ночи. Дату и место прощания объявят дополнительно.

Заслуженный журналист России, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт. Вишневецкий скончался 4 сентября около 3 часов ночи. Дату и место прощания объявят дополнительно.

В 1988 году Вишневецкий стал внештатным корреспондентом газеты «Московская правда», где впоследствии занимал должности ответственного секретаря и первого заместителя главного редактора.

С 1996 года журналист работал на телевидении. Он был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко», консультантом и шеф-редактором программы «Честный детектив» на телеканале «Россия 1».

В 2009—2012 годах Вишневецкий работал ответственным секретарем «Парламентской газеты», а с 2012 по 2017 год — заместителем начальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».

С 1 декабря 2017 года он занимал должность заместителя председателя Союза журналистов России.

В 2026 году указом президента РФ Алексею Вишневецкому присвоено звание заслуженный журналист Российской Федерации.

Фото: Союз журналистов России.