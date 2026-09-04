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Советник Путина заявил, что Украина находится под угрозой вымирания
Украина прошла точку невозврата и столкнулась с угрозой вымирания. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков, передает РИА Новости. По словам Кобякова, на Украине заканчивается «пушечное мясо». Он отметил, что на этом фоне западные партнеры предлагают снизить призывной возраст и начать мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины.

Украина прошла точку невозврата и столкнулась с угрозой вымирания. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков, передает РИА Новости.

По словам Кобякова, на Украине заканчивается «пушечное мясо». Он отметил, что на этом фоне западные партнеры предлагают снизить призывной возраст и начать мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины.

«Между тем в стране на четырех умерших рождается всего один ребенок. На Украине точка невозврата пройдена, это вымирание», — заявил Кобяков.

По его мнению, спасти Украину от такой демографической ситуации может только Россия.