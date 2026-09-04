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Сборная Рязанского приборного завода победила в Спартакиаде трудящихся города Рязани
Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) завоевала первое место в Спартакиаде трудящихся г. Рязани. Состязания были посвящены 931-й годовщине со дня основания города.

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) завоевала первое место в Спартакиаде трудящихся г. Рязани. Состязания были посвящены 931-й годовщине со дня основания города.

Соревнования проходили на различных площадках Рязани в следующих спортивных дисциплинах: мини-футбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, легкая атлетика, плавание, а также прошли состязания «Мама, папа, я».

Сборная ГРПЗ по итогам спартакиады заняла первое место в общекомандном зачете. Заводские команды по настольному теннису и мини-футболу взяли золото, а в легкой атлетике — бронзу.

Кроме того, были определены победители и призеры в личных зачетах, в результате которых заводчане завоевали девять медалей разного достоинства.

Василий Пасько стал лучшим в настольном теннисе среди мужчин, Павел Кашаев — в плавании.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Наталья Крюкова (настольный теннис), Дмитрий Небольсин (гиревой спорт), Ирина Фролова (легкая атлетика). Василий Терешин с женой и сыном завоевали «серебро» в соревнованиях «Мама, папа, я».

Бронзовыми призерами стали Роман Тарасов (гиревой спорт), Юлия Мельник (плавание), Елена Высоколова (легкая атлетика).

«Наши спортсмены в очередной раз доказали, что они лучшие. Поздравляю сборную с отличными результатами, которые, несомненно, являются подтверждением вашего упорства, активной жизненной позиции, трудолюбия. Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать бороться за призовые места и награды», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Спартакиада трудящихся Рязани организована управлением по физической культуре и массовому спорту администрации г. Рязани. В ней приняли участие работники 14 предприятий.