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Сбер выпустил молодежную СберКарту с автографом Вани Дмитриенко
Лимитированная коллекция дизайнов приурочена к выходу нового трека артиста «Почерк»

Сбер выпустил лимитированные дизайны молодёжной СберКарты с почерком и автографом Вани Дмитриенко. Певец лично участвовал в разработке дизайнов карт. Коллекция — часть проекта к выходу нового трека артиста «Почерк».

В лимитированной коллекции несколько дизайнов. Один из них показали в сниппете клипа — карта с автографом Вани Дмитриенко и цитатой, написанной от его руки. Ещё один вариант с отсылкой к песне «Настоящая» выбрали подписчики артиста и Сбера. В соцсетях артист анонсировал, что скоро появится ещё одна секретная лимитированная карта — эффект и дизайн пока не раскрываются.

Молодёжная СберКарта специально разработана для клиентов от 14 до 24 лет. Оформить карту и выбрать понравившийся лимитированный дизайн можно в СберБанк Онлайн или на сайте Сбера. В честь запуска коллекции Сбер разыграет 10 млн бонусов Спасибо: тысяча победителей получит по 10 тысяч бонусов. Новым клиентам для участия нужно оформить Молодёжную СберКарту и до 15 октября совершить по ней покупки на общую сумму от 8 тыс. рублей. Действующим клиентам — присоединиться к акции в СберБанк Онлайн и потратить по карте такую же сумму.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.