Рязанскую область накроет дождливый циклон

Как рассказали учёные, в Центральной России, в том числе в Рязанской области, до вечера 4 сентября сохранится тёплая августовская погода: циклоны пройдут севернее и западнее. Значительных осадков не ожидается. Однако, по их словам, уже к полудню 5 сентября в ЦФО придёт циклон, сформировавшийся у побережья Германии и Дании над Балтикой. Он принесёт облачность, осадки и ветер — погода станет по-настоящему осенней. При этом основная зона дождей пройдёт северо-западнее — через северное Подмосковье. В Рязанской области выпадет 5-7 мм осадков и резко упадет давление — сразу на 11 мм рт. ст. В субботу ожидается самый сильный ветер за первую декаду сентября — до 15 м/с. К вечеру 5 числа фронтальные зоны уйдут на восток, наступит «перерыв» в осадках, дневные температуры будут на уровне +19…+20°C.

Рязанскую область накроет дождливый циклон. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Как рассказали учёные, в Центральной России, в том числе в Рязанской области, до вечера 4 сентября сохранится тёплая августовская погода: циклоны пройдут севернее и западнее. Значительных осадков не ожидается.

Однако, по словам специалистов, уже к полудню 5 сентября в ЦФО придёт циклон, сформировавшийся у побережья Германии и Дании над Балтикой. Он принесёт облачность, осадки и ветер — погода станет по-настоящему осенней.

При этом основная зона дождей пройдёт северо-западнее — через Подмосковье. В Рязанской области выпадет 5-7 мм осадков и резко упадет давление — сразу на 11 мм рт. ст. В субботу ожидается самый сильный ветер за первую декаду сентября — до 15 м/с. К вечеру 5 числа фронтальные зоны уйдут на восток, наступит «перерыв» в осадках, дневные температуры будут на уровне +19…+20°C.

После полудня в воскресенье подойдёт холодный сектор этого же циклона: вновь пройдут кратковременные локальные дожди, похолодает до +14…+15°C, и этот температурный фон сохранится в последующие два дня в начале следующей недели. Давление начнёт расти. Ночью при сплошной облачности будет до +13°C, при прояснениях — до +8°C.

Во вторник, 8 сентября, в тылу уходящего на восток циклона вероятны обложные дожди, которые займут большую часть дня, но в сумме их будет немного — около 2-3 мм за сутки.

В середине следующей недели на короткое время вернётся умеренно тёплая антициклоническая погода: днём температуры вырастут до +21…+22°C. Вероятность осадков снизится до минимума. Но ночи при малооблачной погоде будут заметно холоднее — температура опустится ниже +10°C.

Отмечается, что уже к концу следующей недели циклоны вновь охватят Центр России, и ненастная погода вернётся. По текущим оценкам, они будут приходить с юга, поэтому сильного похолодания не принесут: с 12 по 15 сентября температура будет колебаться в пределах +12…+20°C.