Рязанские полицейские депортировали четырех ранее судимых иностранцев

Сотрудники УМВД России по Рязанской области депортировали из России четырех иностранных граждан, ранее осужденных за различные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Трое депортированных являются уроженцами стран Средней Азии, еще один — Закавказья. Они отбыли наказание в исправительных учреждениях Рязанской области за сбыт наркотиков в особо крупном размере, организацию незаконной миграции и грабеж.
В отношении каждого мужчины приняли решение о нежелательности дальнейшего пребывания в России. Основанием стало то, что их нахождение в стране может создавать угрозу общественному порядку и безопасности граждан.
Перед депортацией иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области. После оформления документов и покупки авиабилетов полицейские доставили их в аэропорт Домодедово. Расходы на перелет иностранцы оплатили самостоятельно.
Всем четырем депортированным закрыли въезд в Россию на длительный срок.
Всего за семь месяцев 2026 года по материалам сотрудников УМВД приняли 519 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. В 479 случаях иностранцы самостоятельно покинули страну, еще 40 человек выдворили принудительно.