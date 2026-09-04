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Рязанские полицейские депортировали четырех ранее судимых иностранцев
Сотрудники УМВД России по Рязанской области депортировали из России четырех иностранных граждан, ранее осужденных за различные преступления. Трое депортированных являются уроженцами стран Средней Азии, еще один — Закавказья. Они отбыли наказание в исправительных учреждениях Рязанской области за сбыт наркотиков в особо крупном размере, организацию незаконной миграции и грабеж.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области депортировали из России четырех иностранных граждан, ранее осужденных за различные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трое депортированных являются уроженцами стран Средней Азии, еще один — Закавказья. Они отбыли наказание в исправительных учреждениях Рязанской области за сбыт наркотиков в особо крупном размере, организацию незаконной миграции и грабеж.

В отношении каждого мужчины приняли решение о нежелательности дальнейшего пребывания в России. Основанием стало то, что их нахождение в стране может создавать угрозу общественному порядку и безопасности граждан.

Перед депортацией иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области. После оформления документов и покупки авиабилетов полицейские доставили их в аэропорт Домодедово. Расходы на перелет иностранцы оплатили самостоятельно.

Всем четырем депортированным закрыли въезд в Россию на длительный срок.

Всего за семь месяцев 2026 года по материалам сотрудников УМВД приняли 519 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. В 479 случаях иностранцы самостоятельно покинули страну, еще 40 человек выдворили принудительно.