Россияне столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов «Ростелеком»

Россияне столкнулись с проблемами в работе сервисов «Ростелеком», согласно данным детектора сбоев в интернете Detector404, передает РИА Новости. Массовый сбой начался в пятницу в 1:00 мск, и за сутки количество жалоб превысило 5,7 тысячи. На 12:39 мск за последний час поступило еще 1,4 тысячи жалоб. Пользователи сообщают о трудностях с проводным и домашним интернетом. Больше всего обращений поступило из Московской области, Москвы, Самарской области и Приморского края.

Россияне столкнулись с проблемами в работе сервисов «Ростелеком», согласно данным детектора сбоев в интернете Detector404, передает РИА Новости.

Массовый сбой начался в пятницу в 1:00 мск, и за сутки количество жалоб превысило 5,7 тысячи. На 12:39 мск за последний час поступило еще 1,4 тысячи жалоб.

Пользователи сообщают о трудностях с проводным и домашним интернетом. Больше всего обращений поступило из Московской области, Москвы, Самарской области и Приморского края.