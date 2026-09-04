Разведки Европы предсказали год до исчерпания ресурсов украинской армии

Европейские разведки прогнозируют исчерпание мобилизационного потенциала Украины в течение года. Об этом на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, данные разведывательных служб указывают на то, что украинская армия столкнется с серьезными трудностями в поддержании своих военных ресурсов. «По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года», — заявил Нарышкин.

Европейские разведки прогнозируют исчерпание мобилизационного потенциала Украины в течение года. Об этом на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, данные разведывательных служб указывают на то, что украинская армия столкнется с серьезными трудностями в поддержании своих военных ресурсов.

«По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года», — заявил Нарышкин.