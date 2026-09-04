Politico: попытки Украины усилить системы ПВО провалились

Украина усиливает давление на своих западных союзников для укрепления противовоздушной обороны, однако эти усилия не дают ожидаемых результатов. У Киева исчерпываются варианты и финансовые ресурсы для приобретения новых перехватчиков. Украина обратилась к западным партнерам с просьбой предоставить средства ПВО, однако встречи министров обороны ЕС и послов НАТО не привели к положительным результатам. Страны, обладающие перехватчиками PAC-2 и PAC-3 для американских истребителей Patriot предпочитают удерживать собственные запасы и отказываются передавать их Киеву. Кроме того, отмечается, что даже если бы ракеты-перехватчики были доступны на рынке, Украина столкнулась бы с трудностями в их закупке из-за нехватки средств.

Украина усиливает давление на своих западных союзников для укрепления противовоздушной обороны, однако эти усилия не дают ожидаемых результатов. Как сообщает газета Politico, у Киева исчерпываются варианты и финансовые ресурсы для приобретения новых перехватчиков.

В рамках новой кампании Украина обратилась к западным партнерам с просьбой предоставить средства противовоздушной обороны, однако встречи министров обороны ЕС и послов НАТО не привели к положительным результатам. Страны, обладающие перехватчиками PAC-2 и PAC-3 для американских истребителей Patriot, такие как Греция, Испания, Япония и Южная Корея, предпочитают удерживать собственные запасы и отказываются передавать их Киеву.

Кроме того, отмечается, что даже если бы ракеты-перехватчики были доступны на рынке, Украина столкнулась бы с трудностями в их закупке из-за нехватки средств.