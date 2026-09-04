Полиция поймала рязанца, оплатившего алкоголь и мясо найденной на улице картой

37-летняя женщина из Новгородской области, которая временно жила в городе, рассказала, что потеряла свою карту возле рынка. Она заметила пропажу, когда на ее телефон стали приходить сообщения о списаниях денег. В итоге с её счета исчезло более 15 тысяч рублей. Полицейские провели расследование и вышли на 45-летнего рязанца, ранее судимого за убийство и разбой. Он признался, что нашел карту и решил не возвращать её владелице, а потратил деньги на алкоголь и мясные продукты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

В Рязани полицейские нашли мужчину, который потратил деньги с найденной банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

37-летняя женщина из Новгородской области, которая временно жила в городе, рассказала, что потеряла свою карту возле рынка. Она заметила пропажу, когда на ее телефон стали приходить сообщения о списаниях денег. В итоге с её счета исчезло более 15 тысяч рублей.

Полицейские провели расследование и вышли на 45-летнего рязанца, ранее судимого за убийство и разбой. Он признался, что нашел карту и решил не возвращать её владелице, а потратил деньги на алкоголь и мясные продукты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.