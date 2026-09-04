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«Ъ»: почти 60% контрактов на поставку бензина на бирже с мая не исполнены
Российские нефтекомпании ухудшили исполнение сделок на Петербургской бирже из-за роста повреждений на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, отгрузки топлива не были завершены по почти 60% контрактов, заключенных с мая по сентябрь. Основные проблемы возникли у компаний «Лукойл» и «Роснефть», которые не исполнили 46% и 28% своих обязательств соответственно. При этом около 20% сделок завершились дефолтом или отменой, а 39% контрактов до сих пор остаются незакрытыми. Более 50% незакрытых контрактов «Роснефти» и почти треть у «Лукойла» просрочены более чем на месяц. Задержки в отгрузке топлива связаны с тем, что эти компании в первую очередь выполняли государственные задачи, такие как снабжение оборонных и промышленных предприятий. Как отметил источник издания, АЗС нефтекомпаний оказались на последнем месте в очереди на получение топлива. Участникам розничного рынка предложили самим заниматься импортом или наладить производство бензина.

Российские нефтекомпании ухудшили исполнение сделок на Петербургской бирже из-за роста повреждений на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, отгрузки топлива не были завершены по почти 60% контрактов, заключенных с мая по сентябрь. Основные проблемы возникли у компаний «Лукойл» и «Роснефть», которые не исполнили 46% и 28% своих обязательств соответственно.

При этом около 20% сделок завершились дефолтом или отменой, а 39% контрактов до сих пор остаются незакрытыми. Более 50% незакрытых контрактов «Роснефти» и почти треть у «Лукойла» просрочены более чем на месяц. Задержки в отгрузке топлива связаны с тем, что эти компании в первую очередь выполняли государственные задачи, такие как снабжение оборонных и промышленных предприятий.

Как отметил источник издания, АЗС нефтекомпаний оказались на последнем месте в очереди на получение топлива. Участникам розничного рынка предложили самим заниматься импортом или наладить производство бензина.

Руководитель сети рязанских АЗС подчеркнул в материале РЗН.инфо, что хотя топливо теоретически доступно на бирже, фактическая отгрузка часто задерживается, что приводит к значительным проблемам для трейдеров и конечных потребителей.