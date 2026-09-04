Песков заявил об отсутствии предпосылок для мира на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. При этом, по его словам, Москва продолжает работу и не исключает возможности достижения договоренностей, передает ТАСС. Песков также сообщил, что Россия не планирует проводить прямые переговоры с Украиной о прекращении украинских терактов перед визитом спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. При этом, по его словам, Москва продолжает работу и не исключает возможности достижения договоренностей, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что Россия не планирует проводить прямые переговоры с Украиной о прекращении украинских терактов перед визитом спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Песков отметил, что планы по производству на Украине дальнобойных ракет являются проявлением милитаризации. По его словам, такие действия в итоге обернутся «головной болью» для самих украинцев.