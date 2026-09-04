Павел Малков: Вместе с ТОС работаем на развитие Рязанской области

Губернатор сказал об этом на церемонии награждения победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшие проекты территориального общественного самоуправления Рязанской области». В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, депутат Рязанской областной Думы, участник СВО Роман Иголкин. Губернатор подчеркнул большую социальную значимость работы органов территориального общественного самоуправления. Он отметил, что их количество в регионе стремительно растет и уже достигло 475.

Губернатор Павел Малков на церемонии награждения победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшие проекты территориального общественного самоуправления Рязанской области» заявил, что вместе с ТОС ведется работа по развитию региона. Об этом говорится на сайте облправительства.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, депутат Рязанской областной Думы, участник СВО Роман Иголкин.

Губернатор подчеркнул большую социальную значимость работы органов территориального общественного самоуправления. Он отметил, что их количество в регионе стремительно растет и уже достигло 475, только в прошлом году их стало на двести больше. «ТОСы объединяют самых активных и энергичных рязанцев, которые по-настоящему любят свои города и поселки. Там, где они есть, всегда будет лучше. Там уют, чистота, порядок, есть жизнь. ТОСы возрождают лучшие традиции добрососедства, хорошо знают, что волнует людей, чем живут жилые кварталы, решают проблемы. Мы с вами вместе блестяще работаем в одной команде — на развитие региона», — сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что конкурс лучших проектов является одной из возможностей поддержать ТОС. В этом году было представлено много достойных проектов. В целом в регионе за последние годы уже свыше двухсот проектов ТОС получили поддержку в виде грантов и премий. Также немало проектов поддержано по программе местных инициатив. Для НКО, ТОС и других общественных организаций в области работает целая сеть Ресурсных центров поддержки, где, в том числе, помогают подготовить заявки на конкурсы. Они уже открыты в 19 муниципалитетах, в этом году такие центры появятся еще в трех округах — Захаровском, Путятинском и Пителинском.

В этом году конкурс проходил в номинациях: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью», «Охрана общественного порядка», «Укрепление мира, дружбы и согласия (развитие добрососедства)», «Укрепление института семьи в современном обществе» и «Благоустройство территории». Всего поступило 86 заявок, по итогам конкурса определено 28 победителей.

В ходе церемонии победителям конкурса были вручены дипломы и премии (от 50 до 100 тыс. рублей), остальные участники также были отмечены — получили денежные поощрения в размере 15 тыс. рублей. После торжественного награждения для участников состоялась лекция на тему: «Терроризм: как не стать жертвой вербовки», которую провел лектор общества «Знание», депутат областной Думы, председатель Ассоциации СВО Рязанской области, участник СВО Роман Иголкин.