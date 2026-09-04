«Новая газета» * внесена в перечень иноагентов
Также в реестр попали: издатель Феликс Сандалов*, писатель Сергей Лейбоград*, учёная Татьяна Татаринова*, журнал «Историческая экспертиза"*. В Минюсте заявили, что «Новую газету» * признали иноагентом из-за «недостоверной информации об избирательной системе России». *признаны иноагентами на территории РФ.
«Новая газета» * внесена в перечень иноагентов. Об этом сообщает Минюст.
Также в реестр попали: издатель Феликс Сандалов*, писатель Сергей Лейбоград*, учёная Татьяна Татаринова*, журнал «Историческая экспертиза"*.
В Минюсте заявили, что «Новую газету» * признали иноагентом из-за «недостоверной информации об избирательной системе России».
*признаны иноагентами на территории РФ.