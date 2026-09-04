Новак: большая часть независимых АЗС в России уже снабжается топливом

Большинство независимых автозаправочных станций в России уже начали получать топливо, и в будущем их число планируется увеличить. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что хотя ситуация с бензином пока не идеальна, дизельное топливо доступно стабильно, и с насыщением рынка бензином будут обеспечиваться все заправки. Ранее Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе усилить надзор за ценами на независимых АЗС. Основное внимание будет уделено соблюдению соглашений между региональными операторами и крупными сетями.

Большинство независимых автозаправочных станций в России уже начали получать топливо, и в будущем их число планируется увеличить. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Восточном экономическом форуме, передает NEWS.ru.

Он отметил, что хотя ситуация с бензином пока не идеальна, дизельное топливо доступно стабильно, и с насыщением рынка бензином будут обеспечиваться все заправки.

Ранее Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе усилить надзор за ценами на независимых АЗС. Основное внимание будет уделено соблюдению соглашений между региональными операторами и крупными сетями.