Ночью в Рязанской области сгорели дом и хозпостройка

Стало известно о ночном пожаре в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС по региону. Известно, что происшествие случилось 3 сентября в 03:09. Горел дом сезонного проживания и хозяйственная постройка в деревне Летники Захаровского округа. В результате они были уничтожены огнем. Возгорание тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь распространения пожара составила 72 м².

Стало известно о ночном пожаре в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Известно, что происшествие случилось 3 сентября в 03:09. Горел дом сезонного проживания и хозяйственная постройка в деревне Летники Захаровского округа. В результате они были уничтожены огнем.

Возгорание тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь распространения пожара составила 72 м².