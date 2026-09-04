Названы регионы РФ с самой высокой продолжительностью жизни

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал регионы России с самой высокой продолжительностью жизни. Он заявил, что в Дагестане самая высокая продолжительность жизни, она входит в первую тройку. Также в нее входят Ингушетия и Москва.