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Мошенники начали угрожать учителям фейковыми проверками в школах
С началом учебного года мошенники стали угрожать учителям фейковыми проверками в школах. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Мошенники звонят педагогам и утверждают, что в их школе проходит проверка, и с ними свяжется куратор из ФСБ. После этого лже-куратор начинает давить на жертву, чтобы забрать деньги. Он может попросить перевести средства на «безопасный счет» или передать наличные курьеру. Также злоумышленники могут убеждать учителей взять кредит и скрыть от банка, для чего нужны деньги. В некоторых случаях мошенники пытаются втянуть педагогов в незаконные действия, обещая вернуть украденные деньги.

С началом учебного года мошенники стали угрожать учителям фейковыми проверками в школах. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Мошенники звонят педагогам и утверждают, что в их школе проходит проверка, и с ними свяжется куратор из ФСБ. После этого лже-куратор начинает давить на жертву, чтобы забрать деньги. Он может попросить перевести средства на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.

Также злоумышленники могут убеждать учителей взять кредит и скрыть от банка, для чего нужны деньги. В некоторых случаях мошенники пытаются втянуть педагогов в незаконные действия, обещая вернуть украденные деньги.

Машаров отметил, что жертвы часто оказываются в подавленном состоянии и начинают думать, что смогут избежать наказания. Однако в итоге они могут стать фигурантами уголовных дел.