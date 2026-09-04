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Минздрав расширит программу диспансеризации с 1 марта 2027 года
Минздрав России планирует расширить программу профилактических осмотров и диспансеризации взрослых. Новый порядок должен вступить в силу 1 марта 2027 года и заменить действующие правила 2021 года. Одним из главных изменений станет регулярный скрининг на гепатит С. Граждане старше 25 лет смогут проходить исследование на антитела к вирусу один раз в десять лет. В программу также добавят дополнительные исследования для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Минздрав России планирует расширить программу профилактических осмотров и диспансеризации взрослых. Новый порядок должен вступить в силу 1 марта 2027 года и заменить действующие правила 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

Одним из главных изменений станет регулярный скрининг на гепатит С. Граждане старше 25 лет смогут проходить исследование на антитела к вирусу один раз в десять лет.

В программу также добавят дополнительные исследования для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для людей старше 45 лет обязательным станет эндоскопическое исследование пищевода. Оно позволит выявлять заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на ранних стадиях.

На втором этапе диспансеризации для мужчин 65-75 лет с индексом курения не менее 20 пачка-лет предусмотрят УЗИ брюшной аорты. Если показатель ниже, но человек продолжает курить и у его близких родственников был рак легкого, ему смогут назначить компьютерную томографию.

Отдельные изменения коснутся ветеранов боевых действий — участников СВО. Они получат право на внеочередную диспансеризацию, а консультация медицинского психолога станет обязательной на первом этапе обследования.

Ужесточат и контроль за здоровьем владельцев оружия. При выявлении противопоказаний медицинская организация должна будет уведомить гражданина и направить его на внеочередное обследование. Выданное медицинское заключение при этом аннулируют, а информацию передадут в Росгвардию.

Новый порядок также закрепит на постоянной основе оценку репродуктивного здоровья женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Для мужчин 45-64 лет сохранят обследование на простат-специфический антиген, а для женщин 40-75 лет — маммографию с двойным независимым прочтением снимков.

Регионам рекомендуют организовать возможность прохождения диспансеризации в вечернее время и по субботам.