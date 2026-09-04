МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для рязанцев

Согласно прогнозу, днем 4 сентября на территории Рязанской области местами ожидается гроза. Также в регионе прогнозируют ливневый дождь. При грозе юго-западный ветер может усилиться до 15 м/с. Отмечается, что непогода сохранится до конца суток.