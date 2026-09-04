Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 5-6 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ выступит московская группа САДко. В арт-клубе «Площадка» пройдут трибьют-концерты группы DARK SECRET LOVE — «Проклятый Колдун и Ром Лесника», а также RAMMSTEIN Tribute Party.

В «Руки ВВерх! Бар» состоится вечеринка FNF Party, а на Рязанской ВДНХ вновь пройдет фестиваль «Кузница традиций».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».